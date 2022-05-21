Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen program kapsamında Nevşehir'e gelen Kasapoğlu, Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde gençlerle buluştu.

Gençlerle sohbet edip öz çekim yapan Bakan Kasapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle hem Kapadokya'da olmak hem onlarla bu heyecanı paylaşmanın büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, Gençlik Haftası'nda olduklarını belirttti.

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Gençlik Haftası tüm Türkiye'de coşkuyla, heyecanla devam ediyor. Bugün de Kapadokya'da gençlerle beraber olmak, bizi ayrıca mutlu ediyor."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen organizasyonda 5 altın, 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan Kadın Boks Milli Takımı'nı da kutladı.

[Fotoğraf: AA]

Bunun Türkiye açısından sporun geldiği yeri gösterdiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Kadın sporcular açsından geldiğimiz noktayı gösteriyor. Spordaki güçlü yürüyüşümüzü, ne kadar doğru bir şekilde ilerlediğimizi gösteriyor." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu, daha sonra beraberindeki gençlerle balon turu yaptı.

Bakan Kasapoğlu Nevşehir'de gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kutlamaları kapsamında Nevşehir'de düzenlenen "Hava Sporları Etkinlikleri ve Gençler ile Söyleşi" programına katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Gençlerle Avanos ilçesinde bir otelde kahvaltıda buluşan Kasapoğlu, daha sonra Avanos Futbol Sahası'na geçerek, gençlerin yaptığı model planör, model uçak ve helikopter ile dronları inceleyip, gösteri uçuşlarını izledi.

Gösterinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kasapoğlu, Gençlik Haftası programları kapsamında geceden itibaren Nevşehir'e geldiklerini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, gençlerle farklı vesilelerle buluştuklarını belirtti.

"Özellikle gençlerimizin teknolojiye ilgisi ve teknoloji üretme noktasındaki gayretleri bizlere de ayrı heyecan veriyor. Onları özellikle bugün izledik. Gerek dronlarla ilgili çalışmaları gerekse insansız hava araçlarıyla ilgili gençlerin ilgisi ve bu yöndeki çalışmaları, hakikaten ülkemizin dört bir yanındaki gençlik merkezlerimizde de ana çalışma temalarımızdan bir tanesi. Az önce de onların çalışma alanları ile ilgili gösterilerini izlemiş olduk."

[Fotoğraf: AA]

Gençlerle sabah çok erken saatlerde Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini balon turuyla yaşadıklarını anımsatan Kasapoğlu, Gençlik Haftası'nın Türkiye'nin dört bir yanında, her yıl olduğu gibi bu yıl da artan coşkuyla kutlandığını sözlerine ekle