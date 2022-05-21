Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay madalya kazanan milli boksörleri kutladı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular için tebrik mesajı yayımladı.
Oktay, Twitter hesabından milli boksörleri tebrik etti.
Paylaşımında, "Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarı sergileyerek takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
Ayşe Çağırır ????— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 20, 2022
Buse Naz Çakıroğlu ????
Hatice Akbaş ????
Busenaz Sürmeneli ????
Şennur Demir ????
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda büyük bir başarı sergileyerek takım halinde şampiyon olan millî sporcularımızı gönülden kutluyorum. ???????????????? pic.twitter.com/HFdpQf0abi
Etiketler: Fuat Oktay
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