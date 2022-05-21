Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Portekiz basını: Jorge Jesus Fenerbahçe'ye yakın
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Portekiz'in A Bola gazetesi, teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Gazetenin haberinde, 67 yaşındaki Portekizli teknik adamın bugün sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya geldiği ve Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada bitirmesi halinde sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
Haberde, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u gelecek hafta basının önüne çıkarmak istediği kaydedildi.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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