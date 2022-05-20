Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'tan Aytuğ Batur Kömeç'e profesyonel sözleşme
Beşiktaş Kulübü, 2004 doğumlu genç oyuncu Aytuğ Batur Kömeç ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2016 yılından bu yana gelişimini futbol akademimizde sürdüren 2004 doğumlu defans oyuncusu Aytuğ Batur Kömeç ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Aytuğ Batur Kömeç'e başarılar dileriz." denildi.
Aytuğ Batur Kömeç ile Profesyonel Sözleşme İmzalandı— Beşiktaş JK Futbol Akademisi (@BjkAkademi) May 20, 2022
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