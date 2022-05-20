Kulüpten yapılan açıklamada, "2016 yılından bu yana gelişimini futbol akademimizde sürdüren 2004 doğumlu defans oyuncusu Aytuğ Batur Kömeç ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Aytuğ Batur Kömeç'e başarılar dileriz." denildi.

Aytuğ Batur Kömeç ile Profesyonel Sözleşme İmzalandı



https://t.co/yy5U0fib4W pic.twitter.com/dDHdzye2a1 — Beşiktaş JK Futbol Akademisi (@BjkAkademi) May 20, 2022