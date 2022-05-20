Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında küme düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'mda oynanan müsabakada 3 puana ulaşan taraf her iki devrede bulduğu birer golle ve 2-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Gaziantep temsilcisine galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Luka Stankovski ve 58'de Alexandru Maxim kaydetti.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor sezonu 36, Gaziantep FK ise 46 puanda tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

19. dakikada Gaziantep FK'nin orta sahadan gelişen atağında, ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Maxim, meşin yuvarlağı hemen önündeki Stankovski'ye verdi. Bu futbolcunun çektiği sert şutu, araya giren Ponck kornere gönderdi.

GOL - 42. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, Maxim'in ortasında Stankovski, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

45+2. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında, ceza sahası çizgisi üzerinden Halil İbrahim Pehlivan'ın çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Zafer Görgen'den döndü. Dönen topu önünde bulan Doğan Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü.

45+3. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında, Deniz Hümmet'ın ceza sahası içerisine ortasında Cisse şutunu çekti. Kaleci Mustafa Burak Bozan topu kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

19. dakikada Gaziantep FK'nin orta sahadan gelişen atağında, ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Maxim, meşin yuvarlağı hemen önündeki Stankovski'ye verdi. Bu futbolcunun çektiği sert şutu, araya giren Ponck kornere gönderdi.

GOL - 42. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, Maxim'in ortasında Stankovski, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

45+2. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında, ceza sahası çizgisi üzerinden Halil İbrahim Pehlivan'ın çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Zafer Görgen'den döndü. Dönen topu önünde bulan Doğan Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü.

45+3. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında, Deniz Hümmet'ın ceza sahası içerisine ortasında Cisse şutunu çekti. Kaleci Mustafa Burak Bozan topu kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Kalyon

Hakemler: Emre Kargın, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan (Dk. 49 Ekrem Kılıçarslan), Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 67 Oğuz Ceylan), Sagal (Dk. 77 Messaoudi), Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Stankovski (Dk. 67 Mendyl), Maxim, Figueiredo (Dk. 77 Borven)

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Eren Albayrak (Dk. 64 Güvenç Usta), Emir Han Topçu, Ponck, Gökhan Gönül, Mendes (Dk. 88 Soner Özdemir), Sabo, Umar (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Deniz Hümmet, Pohjanpalo, Cisse (Dk. 64 Efe Tecimer)

Goller: Dk. 42 Stankovski, Dk. 59 Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 89 Kitsiou, Dk. 90+1 Borven (Gaziantep FK)