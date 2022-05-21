Atatürk Stadı'ndaki İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'nda düzenlenen olağanüstü genel kurulda, divan kurulu başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu, 28 Nisan'da gerçekleştirilen kongrede yaşanan kavgalardan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Bize hiç yakışmadı. Aynı olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapalım." diye konuştu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kongrede, Ayhan Dündar ve Hakkı Küllü başkanlığında 2 liste yönetime talip oldu. Başkan adayı Küllü, oylar kullanılırken adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Yapılan oylama sonucunda 73 oy alan Ayhan Dündar, başkanlığa seçildi.

Altay'ın yeni başkanı Dündar, yaptığı konuşmada, kulübün çıkmaza sürüklenmesini önleme amacıyla sorumluluk aldıklarını belirtti.

"Gecemizi gündüzümüze katıp, kulübü layık olduğu noktaya taşımakla ilgili yapılması gereken ne varsa yapacağız. Cebimizde olanı son kuruşuna kadar vermek için tarihi bir sorumluluk alıyoruz. Camianın dinamiklerini bir araya getirmek adına şimdilik bu görevi almış bulunuyoruz."

Altay'ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Ayhan Dündar, Polat Özen, Berk Hızlıateş, Ahmet Avni Atayol, Umut Samaraz, Deniz Uğur Kemahlı, Turan Güven, Seza Sönmez Yaşar, Uğur Kocaman, Ogan Çaylayık, İhsan Saraç.

[Fotoğraf: DHA]

Altay'da yeni yönetime tam destek

Altay'da yeni yönetim taraftarlardan tam destek aldı. Genel kurul üyesi olmalarının yanı sıra Altay taraftarı olarak bilinen Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetime sosyal medya üzerinden büyük destek verildi.

Altay taraftarları, "Helal olsun sizlere, kulübü sahipsiz bırakmadınız. Sevdamızı kayyuma bırakmayan adam gibi adamlar. Gerçek taraftar kulübe sahip çıkmıştır. Onlara destek olmak boynumuzun borcudur. Kravatlılar gider, atkılılar kalır. Hepiniz birer kahramansınız. Altay Altaylılarındır" mesajları paylaştı.

Altay taraftarları, camianın önde gelen isimlerinin zorlu süreçte görev almamasına da tepki gösterdi.

"Camia büyükleri nerede? Toplanıp bir yönetim kuramadılar. Elini taşın altına sokmayanlar utansın. Hepimiz anlamış olduk ki kulübümüzde büyükler diye birileri yok. Gerçek Altaylılar taşın altına ellerini değil kafalarını koydular. Altay, Altaylılarla küllerinden doğacak. Kimsenin sorumluluk almak istemediği bu dönemde cesaret sergileyen Altaylılara başarılar diliyoruz. Yandı kurtuluş meşalesi. Elbet bir gün güneş yeniden doğacak, yıldızımız yeniden parlayacak. Bu camia sizi unutmaz, sonsuz teşekkürler"