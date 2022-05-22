VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Slovenya'da İtalya'nın Carraro Imoco Conegliano (Imoco Volley) ekibiyle karşılaştı.

Kadın voleybolunda Avrupa'nın en büyük takımının belirleneceği karşılaşma, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki ​Stozice Spor Salonu'nda oynandı.

İlk seti 25-22'lik skorla temsilcimiz VakıfBank aldı. İkinci seti 25-21 önde tamamlayan VakıfBank, 2-0 öne geçti. İtalyan ekibi 3'üncü seti 25-23 kazanarak, durumu 2-1 yaptı.

4'üncü seti de üstün bitiren VakıfBank, maçı 3-1 kazanarak CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci kez şampiyon oldu.

#SONDAKİKA

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini yenerek şampiyon oldu.https://t.co/iu7rGVBqlB pic.twitter.com/cLxuc00ISi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 22, 2022

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VakıfBank Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Imoco Volley'i yenerek şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek 5. kez CEV Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan sarı-siyahlı temsilcimizin sporcu, teknik heyet ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Gururumuz olan VakıfBank Kulübüne gelecekte katılacağı turnuvalarda başarılarının devamını diliyorum."