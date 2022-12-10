Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerine kale direği devrilen Rizespor'un altyapı oyuncusu yaşamını yitirdi
Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kafatası ve çenesinde kırık oluşan 9 yaşındaki Demirel, 4 gündür tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yeşil-mavili takımın 9 yaşındaki altyapı futbolcusu Yiğit Demirel, Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda 7 Aralık'ta antrenman öncesinde üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaralanmıştı.
Altyapı futbolcumuz, minik yavrumuz Yiğit Demirel’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) December 10, 2022
Yiğit’imize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/kqJwHk8qxr
Etiketler: Çaykur Rizespor
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