Sarı-lacivertlilerin Antalya kampında basın mensuplarıyla bir araya gelen Baki, dünya çapında bir teknik direktöre sahip olduklarını ve güçlü bir oyun sergilediklerini belirtti.

"Dünya çapında bir hocamız ve çok güçlü bir oyunumuz var"

Sarı-lacivertli yönetici, takımın güzel bir aile ortamına sahip olduğunu ve zirve mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı.

"Dünya çapında bir hocamız ve çok güçlü bir oyunumuz var. Taraftarlarımız, başkanımıza, yöneticilerimize ve takımımıza güvensin. Sezonun ilk bölümündeki performanslarını devam ettirsinler. Bir bütün olmayı sürdürelim. Lig yarışında iniş ve çıkışlar olur, bu doğaldır. Önemli olan hedefe odaklanmak. Futbol, adil bir şekilde sahada bırakılırsa her mücadeleye hazırız. Bu konuda takımımız, üst düzey performansıyla zirve mücadelesini sonuna kadar sürdürecek. Yarışı saha dışına çekmek isteyenlerin farkındayız."

Erden Timur'a cevap

Selahattin Baki, Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un "Ligi bitirtmeyiz." ifadesine ilişkin soruya yorumu yaptı.

"Olay 'Ligi bitirmeyiz' ile başladı, 15-20 gün içinde 'Şova devam' ile Dünya Kupası arasına girdik. Bunlar çok vahim sözler. Rekabeti bir kenara bırakın, bu seviyelerdeki insanların daha dikkatli konuşması lazım. 'Katil ilk olay yerine gelendir' deniyor, 'Savaş gelirse hoş gelir sefa gelir' ifadeleri kullanılıyor. Bunlar hiç normal olmayan söylemler. Bu sözler yöneticileri çok fazla etkilemiyor ancak sonra kahvelerde, tribünlerde insanlar karşı karşıya geliyorlar. Bu konuda taraftarların arasından geldiğim için bu sözlerin onlara yansımasını çok iyi biliyorum. Yöneticilerin aklıselim olması gerekiyor."

"Adalet çığlığı Fenerbahçe'nin uğramasını istedikleri adaletsizlikler çığlığıdır"

Baki, Fenerbahçe'nin yıllardır adaleti istediğini hatırlattı.

"Şova devam denilirken bu şov futbol şov mu yoksa adaletsizlik şovu mu? Onu merak ediyoruz. Futbolsa tamam, mücadeleyi hep beraber verelim ama şov adaletsizlik şovuysa yaşanacak her şeyi takipteyiz, buna izin vermeyeceğiz. Bunların normal cümleler olmadığını düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulunu dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bilhassa adalet hezeyanları ardında, çıkan çıkmayan haklı haksız kartların, kötü performansta istikrar sahibi hakemlerin, kısaca her şeyin farkındayız. Bizim yıllardır istediğimiz tek şey adalet. Bu konuda her sezon başında çağrı yapıyoruz. Biz yıllarca bunun sözcülüğünü yaparken yanımızda olmayanlar, bu sezon bu kavramın arkasına sığınmış vaziyette. Fenerbahçe ne zaman şampiyonluk potasında olsa hiç kimse uğradığı adaletsizliklerden bahsetmiyor. Yarıştan koparsak eğer iş işten geçtikten sonra birkaç yorumcu çıkıp o zaman az da olsa dile getirebiliyor gerçekleri. Demek istediğim bugün rakiplerimizin adalet çığlığı aslında Fenerbahçe'nin uğramasını istedikleri adaletsizlikler çığlığıdır"

"Büyükekşi sıfır siyaset içinde ve herkese eşit mesafede olmaya çalışıyor"

Baki, Erden Timur ile Mehmet Büyükekşi'nin görüşmesi ve verdiği fotoğraf üzerine gelen bir soruyu da yanıtladı.

"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi eminim Erden Timur'un açıklamalarını tasvip etmemiştir ama sonuç itibarıyla her kulübün yöneticileriyle ilişkisi olması gerekiyor. Ne konuştukları da önemli. Erden Timur ziyaret esnasında da 'Ligi bitirtmeyiz' dememiştir herhalde. Beni çok rahatsız etmiyor açıkçası. Komplo teorilerine inanmıyorum. Sayın Büyükekşi, iyi gitmeye çalışıyor. Sıfır siyaset içinde ve herkese eşit mesafede olmaya çalışıyor. Ancak 'Ligi bitirtmeyiz' cümlesini kimsenin unutmaması gerekiyor. Biz, bu 'Şov devam edecek' ifadesini de sorguluyoruz. Bu şov saha içinde futbol şovuysa kollarımızı açıp bekleriz. Korakor mücadeleye hazırız. Keza hangi takımın sahada şov yaptığını tarafsız futbol kamuoyu takdir ediyordur. Adaletsizlik şovu ise de takipteyiz, buradayız."

"Samet Akaydın şu anda gündemimizde değil"

Selahattin Baki, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Adana Demirsporlu futbolcu Samet Akaydın ile bir görüşme yapmadıklarını aktardı.

Baki, Samet ile ilgili haberlerin, Adana Demirspor yönetimi ile aralarının çok iyi olması sebebiyle çıktığını dile getirdi.

"Şu anda transferde 12 Ocak'a kadar vakit var. Bu, transferleri son dakikaya bırakacağız demek değil. Samet Akaydın ile ilgili haberler hem Adana Demirspor ile aramızın iyi olmasından hem de savunmada 2 oyuncumuzun sakat olmasından dolayı gündeme geldi. Sakatların durumu belli olacak. Nazım ve Peres'i bekliyoruz. Mutlaka stoper alalım diye bir gündemimiz de yok."

Tayyip Talha transferi

Baki, sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Tayyip Talha transferine de değindi.

"Kamuoyunda Beşiktaş'ın oyuncuyu bizim elimizden aldığı gündemi oluşturuldu. Biletini dahi biz almışız. Biz Adana Demirspor'a 'bonservis vermeyiz' dedik. Takas olursa alabiliriz dedik. Şunu herkesin anlaması gerekiyor. Türkiye'de biz bir oyuncuyu almayı çok istiyorsak, o oyuncu Fenerbahçe forması giyecektir. Bunu defalarca ispatladık. Kim Min-jae ve Lincoln Henrique transferlerinde Porto ile mücadele ettik, onları da aldık."

"Pedro beklenenden erken dönebilir”

Selahattin Baki, geçtiğimiz günlerde sakatlanan forvet oyuncuları Joao Pedro'nun sakatlığını beklenilenden erken atlatabileceğini ifade etti.

Baki, Pedro'nun çok güçlü bir futbolcu olduğunun altını çizdi.

"Pedro'nun durumu sanıldığından daha iyi olabilir. Son kontrolleri bekliyoruz. Beklenenden önce dönebilir. Oradan iyi bir haber bekliyoruz. Şu anda kötüyü düşünmek dahi istemiyoruz. Kuvvetli bir adam. Daha kötü bir şeyin ucundan dönüldü. Takıma geç katıldı. Sezon başında sakatlandı. Bu 6 hafta onun için çok önemliydi. Tam arkadaşlarını yakalayabileceği bir dönemdi. Ona gerçekten çok üzüldük."

"Hocamız masaya bir fikir koyar biz de gereken adımları atarız"

Transferde sakatlıkların durumuna göre hareket edeceklerini hatırlatan Baki, teknik direktör Jorge Jesus'un bu konudaki düşüncesinin sorulması üzerine konuştu.

"Hocamız transfer yapmış olmak için yapmayı sevmiyor. Gereğinden fazla kalabalık idman da sevmiyor. Ortam çok güzel, uyum var. Şu anki uyumu bozmaya gerek de yok. Eğer sakatlık gibi bir durum olursa ya da sakat oyuncularımızdan geç dönen olursa hocamız masaya bir fikir koyar biz de gereken adımları atarız."

"Jesus, Portekiz dışında genelde 1 yıllık sözleşme imzalıyor"

Futbolcuları Miha Zajc'ın takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberlerin doğru olmadığını dile getiren Baki, teknik direktör Jorge Jesus'un sezon sonu kontratının bittiğinin hatırlatılması üzerine konuştu.

"Hocamız burada oldukça mutlu. Bize söylediği de o. Elbette kimse yöneticisine gelip kolay kolay mutsuzum demez ancak vücut lisanı, taraftarlarla ve futbolcularla ilişkisine bakınca bu durum açık bir şekilde ortada. Sadece futbol takımı da değil, basketbol takımına ilgisi bile bence yeterli. Bunun yanında gördüğü ilgi de çok önemli. Herhangi negatif bir durum yok. Jesus, Portekiz dışında genelde 1 yıllık sözleşme imzalıyor. Bunu prensip edinmiş."

Baki, Portekizli çalıştırıcının gördüğü en etkileyici teknik direktör olduğunu da anlattı.

"Çok küçük detaylara büyük önem veriyor. Normal şartlarda birçok insanın gözünden kaçabilecek detayları yakalıyor. Samandıra duvarlarından, otobüsteki görsellere kadar. Psikolojik hamleleri buradan başlıyor. Bu kadar fazla idman programı yazıp çizen, idmandan önce idman senaryosu aktaran hoca hayatımda görmedim. Bu kadar ufak detayları toplayıp büyük fotoğraf çıkaran bir hoca ilk defa görüyorum. Buraya gelince adapte ettiği şeyler var. Şubat itibarıyla sezon sonuna kadar her maçı izledi. 13 tane ismin kalmasını rica etti. Min-jae giderse onu anlayışla karşılarım dedi çünkü özel bir durumdu. Onun haricinde her konuda sözümüzü tuttuk."

"Trabzonspor'u orada yenecek güçteyiz"

Baki, sarı-lacivertlilerin birbirine inanan bir ekibe sahip olduğunu aktardı.

"Trabzonspor'u orada yenecek güçteyiz. Önemli olan oyunun sahada kalması. Genel olarak şunu söylemem gerekiyor; bu sezon puan kayıplarında eskisine göre daha çabuk toparlayan, hedefine odaklanan, kendine inanan ve vazgeçemeyen bir takım söz konusu. Maça atanacak hakemlerle ilgili camiamızın da çok ciddi endişeleri var. Geçen seneki maç hafızalarda çok taze, yine ondan önceki sezonlarda da sonuca etki eden durumlar oldu. Trabzon'da daha önceki maçlarda hakemlerle ilgili net yaşanmışlıklar var. Bunların hiçbiri unutulmadı. Yine çok kritik bir maçta skandal yaşatılmasını kabul etmeyiz. Herkes bunu böyle bilsin.

"Takımız ve hocamız önderliğinde muazzam kimya yakaladık"

Dünya Kupası çeyrek finalleri başladı. Yavaş yavaş Süper Lig heyecanına dönüyoruz. Temmuz ayında başlayan yoğun takvim içinden çıktık. Bu da çok önemli. Dünya Kupası öncesi her iki kulvarı da lider konumda tamamladık. Takımız ve hocamız önderliğinde muazzam kimya yakaladık. Her oyuncunun katkı yaptığı bir yapı var. Sahada taraftarımızın özlediği performansı gösteren bir takıma sahibiz. Taraftarımız hiçbir maçta yalnız bırakmadı, onlara ne kadar teşekkür etsek az. Hala kat edecek önemli mesafe var. Camia olarak, futbolu seven insanlar olarak futbolu çok özledik ama özlemediğimiz çok detay da mevcut. Bu da futbolu saha dışına çıkarmak isteyenler."

"Göztepe projesi çok özel ve güzel bir proje"

Selahattin Baki, sözlerini Göztepe'de kiralık olarak forma giyen oyuncuları Emir Ortakaya'nın performansıyla ilgili değerlendirererek tamamladı.

"Göztepe projesi çok özel ve güzel bir proje. Göztepe'de oynayan her oyuncu Premier Lig'in radarında. Emir gencecik bir adam, solak bir savunmacı. Göztepe herhangi bir alt lig takımı değildir. Öyle bir yerde 14 maç 90 dakika oynamak çok önemli. Bir de kupa maçı var, orada da 64 dakika oynamış, müthiş memnunuz. Göztepe'den de bana bilgi geliyor. Emir'i sürekli takipteyiz. Herkes çok memnun."