Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, 11 Aralık Uluslararası Dağ Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başar, 1992 yılında yapılan Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda sürdürebilir kalkınma için çevre değerlerinin korunması gerektiğinin ortaya konulduğunu, doğal kaynakların tüketimi ile üretimi arasında bir dengenin kurulması gerektiği gerçeğinin benimsendiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletlerin 2002 yılını Uluslararası Dağ Yılı ve 11 Aralık tarihini de Uluslararası Dağ Günü ilan ettiğini hatırlatan Başar, böylece dağların korunmasının öneminin ortaya konulduğunu vurguladı.

Başar, Uluslararası Dağ Günü için yıllara göre oluşturulan temaları sıraladı.

"Dağ tarımı (2014), daha iyi bir geçim için dağ kaynaklı ürünlerin desteklenmesi (2015), dağ kültürleri: çeşitliliği kutlamak ve kimlikleri güçlendirmek (2016), baskı altındaki dağlar: iklim, açlık ve göç (2017), içtiğimiz sudan yediğimiz besine (2018), gençler için dağlar önemlidir (2019), dağların biyoçeşitliliği (2020), sürdürülebilir dağ turizmi (2021). Uluslararası Dağ Günü için 2022 yılında ise 'Kadınlar dağları yerinden oynatıyor' teması seçildi."

Başar, bu yıl "Kadınlar dağları yerinden oynatıyor" temasının belirlenmesiyle ilgili görüşlerini aktardı.

"Kadınlar, dağlık bölgelerde çevrenin korunmasında, sosyal ve ekonomik kalkınmada kilit bir rol oynamaktadır. Genellikle dağ kaynaklarının birincil yöneticileri, biyolojik çeşitliliğin, geleneksel bilginin, yerel kültürün koruyucuları ve geleneksel tıp uzmanlarıdır."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar]

Başar, iklim değişikliğine dikkat çekti.

"Artan iklim değişkenliği, dağ tarımına ve kırsal kalkınmaya yatırım eksikliğiyle birleştiğinde, erkekleri genellikle alternatif geçim kaynakları aramak için başka yerlere göç etmeye itmiştir. Bu nedenle kadınlar, daha önce erkekler tarafından yapılan birçok görevi üstlenmiştir. Ancak dağ kadınları, karar verme gücünün olmaması ve kaynaklara eşit olmayan erişim nedeniyle genellikle görünmez bir durumdadır."

"Dağcılık sergisi" Ankara'da açılacak

Başar, aynı zamanda Kırgızistan'ın önerisi üzerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 2022 yılını Uluslararası Sürdürülebilir Dağ Kalkınma Yılı ilan ettiğini hatırlatarak, ilgili kararın 94 hükümet tarafından desteklendiğini kaydetti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak Uluslararası Dağ Günü farkındalığını artırmak için yarın Ankara'daki Kızılay metrosunda "dağcılık sergisi" açacaklarını hatırlatan Başar, "Dağlarımızı koruyalım, kirlenmesine izin vermeyelim." diyerek sözlerini tamamladı.