Öncü Gençlik ve Spor Kulübü (Öncü Spor) tarafından 2005 yılından itibaren 13 yıldır gerçekleştirilen, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destek verdiği İmam Hatip Spor Oyunları için bu yıl da İstanbul genelindeki tüm imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi öğrencilerinin katılımıyla, Kağıthane Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde bir tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Recep Temtek, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ile Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara katıldı.

Burhanettin Hacıcaferoğlu: Spora olan bu ilgi bize mutluluk veriyor

Törende bir konuşma yapan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, bu yarışların 13 yıldır sürdürüldüğünü belirterek, bunu başarmanın kolay olmadığını ve emek verenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Spor oyunlarının, sporun birleştirici gücünü gösterdiğini aktaran Hacıcaferoğlu, sporun sadece birleştirici olduğu için değil, bir sağlık aracı olduğu için önemli olduğunu, tüm dünyada aynı etkiyi yarattığını, spora olan ilginin kendilerine mutluluk verdiğini ve yaklaşık 250 okuldan katılan tüm sporcuları başarılar dilediğini aktardı.

Recep Temtek de, tekvando milli takımının uluslararası organizasyonlarda güzel işler başardığını ve Meksika'daki şampiyonada Paris Olimpiyatları için ciddi puanlar kazandığını belirtti.

"Milli takım son Balkan Şampiyonası'nda 19'u altın 44 adet madalya kazandı. Bu salonda da Türk milli takımına katılacak çok değerli yeni yüzler görüyorum. Asil bir spor olan tekvando sporcuları çok şanslı."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Recep Temtek]

Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise, Türkiye'de 8 öğrenciden birinin imam hatipli olduğuna dikkat çekti.

"İsteriz ki olimpiyatlarda 8 başarılı sporcudan biri de imam hatipli olsun en azından. Onun için Öncü Spor kulübümüzle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında spora ve sporcuya destek vermek için mücadele ediyoruz. Hem ferdi hem takım sporlarıyla iki dönem boyunca 9 branşta başarılı bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Hocalarımıza, sporcularımıza, velilerimize çok teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA / Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan]

4 bin öğrenci katılıyor

Gençlerin farklı spor branşlarındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak, motivasyon sağlamak ve daha ileriye gitmelerine vesile olmak üzere düzenlenen organizasyona geçen yıl yaklaşık 250 okuldan 3 bin öğrencinin iştirak ettiği İmam Hatip Spor Oyunları'na, bu yıl da yaklaşık 300 okuldan toplam 4 bin öğrenci katılıyor.

Gençler, 2023 yılı mayıs ayı sonuna kadar devam edecek oyunlar boyunca tekvando, badminton, masa tenisi, voleybol, okçuluk, ayak tenisi, futsal, basketbol, güreş branşlarında önce kendi okullarındaki arkadaşlarıyla daha sonra ise İstanbul genelindeki başarılı sporcularla mücadele edecek. Yarışmalar; yıldız erkekler ve yıldız kızlar ile genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde yapılacak.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle yarışlarda kazanan sporculara madalyaları ve kupaları takdim edilecek. Ayrıca toplam 300 bin lira değerinde ödüller dağıtılacak.