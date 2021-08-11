Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Umut Nayır Giresunspor'da
[Fotoğraf: Giresunspor]
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, forvet oyuncusu Umut Nayir'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan forvet oyuncusu Umut Nayir ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Kendisine, 'Giresunspor ailesine hoş geldin.' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.
Etiketler: Giresunspor
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