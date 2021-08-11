Transferin hareketli takımı Beşiktaş, bir takviye de kaleye yaptı.

Daha önce prensip anlaşmasına varılan milli file bekçisi Mert Günok için Başakşehir ile görüşme halinde olan siyah-beyazlılar, bu futbolcu için kulübüyle de el sıkıştı.

Beşiktaş bonservis için Başakşehir'e 1 milyon 250 bin euro bonservis ödeyecek.

Taraflar, Mert Günok'un transferi konusunda anlaşmaya varırken, bu oyuncu için bonservis bedeli vadeli şekilde taksitlerle ödenecek.

Beşiktaş önümüzdeki günlerde Mert Günok transferini açıklayacak.