Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş Mert Günok için Başakşehir'le anlaştı
[Fotoğraf: İHA]
Transfer harekatını sürdüren Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok için Başakşehir'le anlaşmaya vardı.
Transferin hareketli takımı Beşiktaş, bir takviye de kaleye yaptı.
Daha önce prensip anlaşmasına varılan milli file bekçisi Mert Günok için Başakşehir ile görüşme halinde olan siyah-beyazlılar, bu futbolcu için kulübüyle de el sıkıştı.
Beşiktaş bonservis için Başakşehir'e 1 milyon 250 bin euro bonservis ödeyecek.
Taraflar, Mert Günok'un transferi konusunda anlaşmaya varırken, bu oyuncu için bonservis bedeli vadeli şekilde taksitlerle ödenecek.
Beşiktaş önümüzdeki günlerde Mert Günok transferini açıklayacak.
Etiketler: Beşiktaş Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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