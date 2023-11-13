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Spor
DHA 13.11.2023 12:02

Umut Meraş: Rıza hoca takıma bir enerji kattı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Umut Meraş, Başakşehir galibiyetinin ardından "Rıza hoca takıma bir enerji kattı. Bu da maça yansıdı. Böyle bir galibiyet almamız gerekiyordu" dedi.

Umut Meraş: Rıza hoca takıma bir enerji kattı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli sol beki Umut Meraş, milli aranın ardından galibiyet serisi yakalamak istediklerini dile getirdi.

"Kazandığımız için mutluyuz. Yeni hocamız geldi, Rıza hoca. Takıma bir enerji kattı bu da maça yansıdı zaten. Böyle bir galibiyet almamız gerekiyordu. Şimdi milli araya girdik. Şimdi alacağımız galibiyetlerle bir seri yakalamak istiyoruz."

Umut Meraş: Rıza hoca takıma bir enerji kattı

"Galibiyet serisi yakalarsak başka bir havanın olacağını düşünüyorum"

Umut Meraş, ligde kısa bir bölümün geride kaldığını ve yakalanacak galibiyet serisiyle havanın değişeceğini belirtti.

"Birlik olmamız gerekiyor. Taraftarımızın arkamızda olması gerekiyor. Zaten sağ olsunlar her zaman arkamızdalar. Kötü gidişatta tepki göstermeleri çok normal. Onlar da bizim gibi her maçı kazanmamızı istiyor. Biz de her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bugün Başakşehir ile oynadık. Yarın Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Rıza hoca ile bir galibiyet serisi yakalarsak önümüzün açık olacağını düşünüyorum. Lig maratonu şu an çok kısa. Önümüzde uzun maçlar var. 5, 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalarsak başka bir havanın olacağını düşünüyorum."

Umut Meraş: Rıza hoca takıma bir enerji kattı

"Şans geldiği zaman yüzde yüz hazır olacağım"

Umut Meraş önümüzdeki haftalara umutla baktığını ve çalışmalarına sıkı şekilde devam ettiğini kaydetti.

"Herkes kendi mevkisinde oynayacak" sözleriyle de motivasyonu yükseldi. Bu bölgede düne kadar orta saha oyuncusu Bahtiyar Zaynutdinov oynatırlırken, Başakşehir maçında Tayfur Bingöl sol bekte görev yaptı. Umut Meraş savunmanın sol kanadı için rekabete hazır olduğunu belirterek, "Ben antrenmanda çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Şans geldiği zaman da yüzde yüz hazır olacağım. Bu şans geldiği zaman da bunu herkese göstermek istiyorum."

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