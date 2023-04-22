Ümraniyespor'un rakibi Beşiktaş

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta ikişer beraberlik ve yenilgiyle 2 puan alabilen HangiKredi Ümraniyespor ise teknik direktör değişikliğine gitti. İstanbul temsilcisi, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörü Mustafa Er yönetimindeki ilk randevusuna Beşiktaş karşısında çıkacak.

Geride kalan 28 lig maçında 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, topladığı 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı.

Lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. basamakta bulunan siyah-beyazlı takım, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak.

Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi Beşiktaş 5-2 kazanmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Cihan Aydın, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez.

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Kartal Yılmaz, Avonou, Oğuz Gürbulak, Kayode, Geraldo, Umut Nayir.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Fernandes, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.