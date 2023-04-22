Parçalı Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 22.04.2023 18:30

Ümraniyespor'un rakibi Beşiktaş

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Ümraniyespor'un rakibi Beşiktaş

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta ikişer beraberlik ve yenilgiyle 2 puan alabilen HangiKredi Ümraniyespor ise teknik direktör değişikliğine gitti. İstanbul temsilcisi, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörü Mustafa Er yönetimindeki ilk randevusuna Beşiktaş karşısında çıkacak.

Geride kalan 28 lig maçında 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, topladığı 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı.

Lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. basamakta bulunan siyah-beyazlı takım, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak.

Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi Beşiktaş 5-2 kazanmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Ümraniyespor'un rakibi Beşiktaş

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Cihan Aydın, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez.

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Kartal Yılmaz, Avonou, Oğuz Gürbulak, Kayode, Geraldo, Umut Nayir.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Fernandes, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.

ETİKETLER
Beşiktaş Süper Lig Ümraniyespor
Sıradaki Haber
Arda Güler şampiyonluğa inanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:35
Rusya, mütekabiliyet gereği 20'den fazla Alman diplomatı sınır dışı ediyor
18:30
Bilim insanları papağanlara birbirlerini görüntülü aramayı öğretti
18:21
Fransa'da personel eksikliği nedeniyle bir hastane acil servisini kapattı
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjdeler
17:18
Letonya tüm Stinger füzelerini Ukrayna'ya verecek
17:11
Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden 4'ü 22 ay aradan sonra serbest bırakıldı
İstanbul'da bayram yoğunluğu
İstanbul'da bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor
Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ