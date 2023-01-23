Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Recep Uçar, evlerinde çok önemli bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Ama maalesef çokça yaşadığımız travmatik yenilgilerden biri daha oldu. Galibiyetinden dolayı Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Jorge Jesus'u, ekibini, oyuncuları ve Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maçın ilk yarısını kötü oynadıklarını ama devreye 0-0 girmelerinin kendileri için önemli olduğunu kaydeden Uçar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Taktiksel dokunuşlarla beraber ikinci yarı tamamen farklıydı. Her ne kadar onlar biraz daha topa sahip olsa da daha net duran, geçişler kovalayan takım bizdik. Oyunun bize döndüğünü düşündüğümüz zaman direkten dönen pozisyon sonunda Fenerbahçe'nin savunma arkasına attığı toplardan birinde talihsiz bir gol yedik, 1-0 öne geçtiler. Oyundan vazgeçmedik, dengeyi sağladık. Sonra 89. dakikada travmatik bir pozisyonla onların attığı bir gol oldu. Bizim çok itiraz ettiğimiz, bize göre haklı olduğumuz, hala haklı olduğumuzu savunuyorum. Bakılması gereken 3 pozisyon oldu. Geçiş yakaladığımızda Emre Mor'un, Geraldo'nun dengesini bozduğu, sonra Samet'le Geraldo'nun pozisyonu, sonra yediğimiz gol. Sonra 2-1 yenikken hala bırakmadığımız maçta bulduğumuz ikinci golümüz. Evet orada da faul olduğunu, hakemin doğru karar aldığını düşünüyorum VAR'la. Travmatik bir yenilgi bizim adımıza."

"Ümraniye'yi kullanabilecekleri takım hüviyetine sokmalarını kalben kaldıramıyorum"

Sadece oyun içinde kalan bir teknik adam olduğunu ve bu ligde mevcut kısıtlı imkanlarla, sadece oyun güçleriyle var olmaya çalışan bir kulüp olduklarını dile getiren Uçar, adalet çağrısı yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz stadı geliştiriyoruz, oyunumuzu, kadromuzu geliştiriyoruz, büyümeye çalışıyoruz. Tesisler yapılıyor. Ama burada hepsini fair play içinde, kimseyle uğraşmadan, dalaşmadan yapmaya çalışıyoruz. Benim için hakem arkadaşlara ki sadece övgü için konuştum, 'En hakkı yenen takım Ümraniye.' dedim, hala diyorum. Lehimize hata olduğu zaman ne hikmetse düzeltilmeyen VAR kararları, aleyhimize olduğunda bugünkü gibi hemen düzeltiliyor. Haksız 0,1 puan bile istemiyorum. Her şey adaletli olsun istiyorum. Ama büyük takımların uğruna da yeri gelince kullanabilecekleri takım hüviyetine sokmalarını da kalben kaldıramıyorum. Oyuncularımı tebrik ederim. Gösterdikleri mücadele, özellikle ikinci yarıdaki direnç. Bugün bu dosyayı kapatacağız. Cumartesi Antalya deplasmanımız var. Ama şunu bilsin herkes; bırakın stadımızı, camiamız da küçük olsa, isim olarak oyuncularımız da küçük olsa, bütçe de küçük olsa, Ümraniye olarak ben dahil, oyuncularımız dahil, büyük mücadelemize biz kendi adımıza devam edeceğiz."