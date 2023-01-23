Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Arabam.com Konyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakada Murat Erdoğan düdük çaldı.

İlk yarıda gol sesinin çıkmadığı mücadelede MKE Ankaragücü 51. dakikada Zahid ile öne geçti.

Mücadele başka gol olmayınca Ankaragücü karşılaşmadan üç puan ile ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Ankaragücü 22 puan 11. sırada kendine yer bulurken, Konyaspor ise 27 puan ile 7. sırada kaldı.

Arabam.com Konyaspor, yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic yönetiminde ilk lig maçına çıktı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti.

İlk yarının önemli anları

2. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Calvo’nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

10. dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Konyaspor savunmasından seken top ceza sahası önü sol çaprazına doğru gitti. Bu pozisyonda gelişine sert vuran Tolga’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

16. dakikada Çekiçi’nin ceza alanı önü sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta kaleci Gökhan son anda sağına uzanarak topu kornere çeldi.

19. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Michalak’ın sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

38. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte Diouf’un yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Gökhan’da kaldı.