Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

İlk yarının golsüz sona erdiği karşılaşmayı Fenerbahçe zorlansada 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

73. dakikada Batshuayi ile öne geçen Fenerbahçe 78. dakikada Umut Nayir'in attığı gole engel olamadı.

89. dakikada Glumac'ın kendi kalesine attığı gol ile 2-1 öne geçen Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Ümraniyespor'da Onur Atasayar 90+11. dakikada hakeme itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü.

İlk yarının önemli anları

10. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Rossi’nin sağ ayağı ile uzak direğe çıkardığı şutu kaleci Orkun çeldi. Oyun alanına geri dönen topla ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Batshuayi’nin sol ayağı ile yakın köşeye vuruşunda kaleci Orkun bir kez daha gol olmasına izin vermedi. Pozisyonun devamında Rossi’nin etkisiz kafa vuruşunu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı.

13. dakikada Kartal Kayra Yılmaz’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top, Onur’un önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin hemen dibinden auta gitti.

14. dakikada orta saha çizgisinde topla buluşan Valencia’nın önünü boşaltarak ceza sahası içine girdikten sonra kaleci Orkun’u çalımlayıp meşin yuvarlağı filelere göndermesine kaleci Orkun yaptığı müdahale ile engel oldu.

45+5. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan açtığı ortada Valencia'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vole de üstten auta gitti.