Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Hollanda'da ikinci Ronald Koeman dönemi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hollanda Milli Takımı'nda ikinci Ronald Koeman dönemi resmen başladı.
Hollanda Futbol Federasyonu, Ronald Koeman'ın göreve getirildiğini basın toplantısıyla duyurdu.
Hollanda Milli Takımı, daha önce açıklandığı gibi 2026 FIFA Dünya Kupası'na Koeman yönetiminde hazırlanacak.
59 yaşındaki teknik adam, Hollanda Milli Takımı'nın başındaki ikinci dönemini yaşayacak.
Etiketler: Hollanda
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