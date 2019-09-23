Spor
Ümit Milli Judo Takımı Balkan şampiyonu23 Eylül 2019 Pazartesi 09:50 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:51
Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla şampiyon oldu.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen şampiyonayı milli sporcular, takım halinde birinci sırada bitirdi.
Organizasyonun ikinci gününde milli takım, 63 kiloda Fiden Öğel ve +70 kiloda Duygu Dirgen'le 2 altın madalya daha kazandı.
Türkiye'nin şampiyon olduğu turnuvada, Romanya ikinci, Bosna Hersek ise üçüncü sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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