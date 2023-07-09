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Spor
AA 09.07.2023 15:10

Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu gerçekleşti

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anısına düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu, Yeşilköy Balıkçılar Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu gerçekleşti
[Fotograf: AA]

Bakırköy Belediyesi ve Türkiye Bosna Sancak Derneği ortaklığıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen koşuda Srebrenitsa'da soykırıma uğrayan 8 bin 372 kişi anıldı.

Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü, Bosna Hersek'in Türkiye için önemine dikkat çekti.

"Osmanlı'dan beri devam eden kardeşliğimiz hiçbir zaman bitmeyecek. Böyle bir olayın bir daha gerçekleşmemesi için de elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu gerçekleşti

Organizasyonun bileşenlerinin tüm Balkan camiası olduğunu belirten Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç de "Srebrenitsa'da sadece Boşnaklar katledilmedi. Orada insanlık da katledildi. Bu koşunun amacı bu soykırımların bir daha yaşanmamasını sağlamak. İnsanlık suçlarının son bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade, Srebrenitsa'da yaşananların katliamdan çok soykırım olduğunu belirtti.

"Soykırımlar, unutulduğunda tekrarlanır. Bu koşuyu yapma amacımız da yaşanan soykırımı unutturmamak. Üç gün içinde 8 bin 372 kişiyi öldürüyorlar. Bu motivasyona karşı bizim dik durmamız lazım ki bu tarz olayların önüne geçelim."

Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu gerçekleşti

Organizasyona katılan Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar ve Karadağ İstanbul Başkonsolosu Branislav Karadzic de yaptıkları konuşmada soykırımda hayatını kaybedenleri andı.

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