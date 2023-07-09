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Spor
AA 09.07.2023 14:00

Kırkpınar'da yarı finalistler belli oldu

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Kırkpınar'da yarı finalistler belli oldu

Başpehlivanlar Sarayiçi Er Meydanı'ndaki takdimlerinin ardından peşreve çıktı. Taraftarlarının tezahüratlarıyla karşılaşan pehlivanlar onları selamlamaları sonrası güreşe tutuştu.

Turun en çok merak edilen güreşlerinin başında iki altın kemerli Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil'in karşılaşması oldu.

İki Antalyalı güreşçi yakın tarihte Gaziantep Şahinbey Yağlı Güreşleri'nde karşılaşmıştı. Normal sürede yenişemeyen pehlivanlar güreşi puanlama bölümüne taşımış burada Orhan Okulu kazanan taraf olmuştu.

Orhan Okulu müsabakanın başlarında rakibini bastırarak ve el enseleriyle bunaltmaya çalıştı. Orhan Okulu'nun bilinen "geri iterek rakibini yorma" taktiğini Mehmet Yeşil Yeşil güreşi yerde sürdürme ve sert el enselerle ekarte etmeye çalıştı. Tribünlere kadar ulaşan Yeşil'in sert el enselerine seyirci de tepki gösterdi. Zaman zaman karşılıklı el enseler "yumruklaşma" şeklinde gerçekleşti.

Turun diğer güreşleri gibi bu güreşte de risk almak istemeyen başpehlivanlar, mücadeleyi puan alanın kazandığı puanlama bölümüne taşıdı. "Altın puan ustası" olarak bilinen Mehmet Yeşil Yeşil, müsabakanın 58'inci dakikasında Orhan Okulu'nun kurduğu güreş oyununu bozarak müsabakayı kazanmayı bildi.

Sonuçlara göre rakiplerini yenen Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban yarı finalde karşı karşıya gelecek.

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Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri
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