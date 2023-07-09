Trabzonspor Filip Benkovic’le anlaştı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica’nın talebi doğrultusunda bordo-mavili kulüp, Hırvat oyuncu Filip Benkovic’i transfer ediyor.

Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için kulübü Udinese ile anlaşıldı.

Trabzonspor'un, İtalyan ekibiyle satın alma opsiyonlu olarak anlaştığı oyuncu bu akşam İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra bordo-mavililerin Slovenya kampına katılacak.

1.94'lük stoper

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Slovenya kampı öncesi basın toplantısında, uzun boylu savunma oyuncu arayışında olduğunu, "Uzun boylu savunma oyuncusu aldığımızı ve yine bu yönde baktığımızı ifade edebilirim. Takımımız, hem genel hem de fiziksel olarak güçlü olmalı ve iyi futbol oynayabilmeli" sözleriyle açıklamıştı.

Geçen sezon Alman ekibi Braunschweig’de kiralık oynayan Filip Benkovic 1.94 boyuyla dikkat çekiyor.

Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Umut Bozok antrenmana katıldı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana izinleri biten milli oyuncular Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Umut Bozok katıldı. Umut Bozok ve Eren Elmalı takımdan ayrı bireysel olarak fizyoterapist eşliğinde çalışırken kaptan Uğurcan Çakır ise kalecilerin çalışmasında yer aldı.

Antrenmana yabancı milli oyuncular Larsen, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi ve Trezeguet katılmadı. Bu oyuncuların bugün kampa katılması ve yarınki çalışmada yer alması bekleniyor.

Vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Fernandez ve Flavio da antrenmanlara katılmayan diğer oyuncular oldu.

Fernandez'in durumu netlik kazanacak

Trabzonspor'un dün Hajduk Siplit ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan yeni transfer Fernandez'in yarın MR çekilecek.

Kale direğine çarparak kaval kemiği bölgesinden sakatlanan savunma oyuncusunun röntgenin de herhangi bir şeye rastlanmadığı kontrol amacıyla MR çekilecek.

Dünkü hazırlık maçında oynayan oyuncular yenileme idmanı yaparken diğer oyuncular ayak tenisi ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Flavio kamptan ayrıldı

Trabzonspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio, kamptan ayrıldı.

Bordo-mavili takımın sabahki çalışmasında yer almayan oyuncunun transfer görüşmesi için kamptan ayrıldığı ve durumu 1-2 gün içinde netlik kazanacak.

Geçen sezon Suudi Arabistan'ın Al Taawoun takımında kiralık olarak forma giyen Flavio dün akşam kamptan ayrıldı, yine Suudi Arabistan'a transferi gündemde.