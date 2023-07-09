Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 09.07.2023 13:35

Sakaryaspor 17 sezonun ardından Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 17 sezonun ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Sakaryaspor 17 sezonun ardından Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor
[Fotograf: AA]

Geçen sezon 10 yılın ardından mücadele ettiği ligde play-off'lara kalmayı başaran Sakaryaspor, uzatmalara giden 1. turda Eyüpspor'a 120+2. dakikada yediği golle elendi.

Yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz'da Sakarya'da başlayan yeşil-siyahlı ekip, iskeletini korurken, kadrosunu defans Bülent Cevahir, orta saha Mikail Okyar ve Muhammed Akarslan, forvet Dino Ndlovu, kaleci İbrahim Demir ve kanat Yonathan Del Valle ile güçlendirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor, en son 2006-2007 yılında mücadele ettiği Süper Lig'e yükselmeyi amaçlıyor.

"Doğru bir kadro mühendisliği oluyor diye düşünüyorum"

Teknik Direktör Taner Taşkın, 2 Temmuz'dan bu yana yeni sezona hazırlandıklarını belirterek, 2 gün çift, bir gün tek antrenman yaptıklarını söyledi.

Havanın sıcak ve nemli olmasının oyuncuları etkilediğini aktaran Taşkın, 13 Temmuz'a kadar Sakarya'da çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Sakaryaspor 17 sezonun ardından Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor

Taşkın, Sakarya'nın ardından Bolu'da daha serin havada iki etap halinde antrenman yapmayı hedeflediklerini belirtti. Taşkın, geçen sezondan, ellerinde kıymetli bir iskelet kadro kaldığını dile getirdi.

"Bunun üzerine de yine değerli, kıymetli, bu ligin oyuncularını almaya çalışıyoruz. Çok uçuk paralar vererek değil, doğru ücretler ödeyerek dengeyi de bozmadan takım kurmaya çalışıyoruz. Doğru bir kadro mühendisliği oluyor diye düşünüyorum."

Taşkın, yönetimle istişare halinde olduklarını ve doğru işler yapmaya çalıştıklarını kaydederek, şu ana kadar gerçekleştirilen transferlerin olumlu olduğunu, oyuncuların takıma çabuk adapte olduğunu vurguladı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Taşkın, takıma 2-3 oyuncu daha almayı planladıklarını, her mevkiye ikişer oyuncu gelmesinin ardından transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını bildirdi.

Sakaryaspor 17 sezonun ardından Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor

"Hedef Süper Lig"

Taşkın, takımın hedeflerine değindi.

"Sakaryaspor demek, hedef demek. Sakaryaspor demek camiası, tribünü olarak şampiyonluğa giden takım demek. Bunu herkes bu şekilde algılıyor ve rakiplerimiz de ona göre oynuyor. Bu sene daha derli toplu işler yapıp, hedefi baştan koyarak, bu hedef doğrultusunda ben ve ekibim, bütün oyuncular terinin son damlasına kadar mücadele edecek, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunun için de çok çalışacağız, doğru oyuncuları alıp, doğru istişareleri yapıp bu sene herkes hedefe emin adımlarla giden güçlü bir Sakaryaspor izleyecek. Bunun için de biz çok çalışacağız. Hedef Süper Lig. Allah'ın izniyle de bu sene bunu başaracağız."

Taşkın, taraftarlara seslendi.

"Burada çok samimi bir şekilde çalışan hem yönetim hem personel hem de oyuncu grubu ve teknik heyet var. Sonuna kadar yanımızda olsunlar. Bizler beraber, aile olursak ki öyleyiz, Allah'ın izniyle bu hedefe hep beraber varacağız."

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Türkiye şampiyonu milli boksör Ecrin Özkan'ın hedefi Avrupa'da madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:26
Yolda kalan ambulansı itfaiye kurtardı
14:11
Anadolu Otoyolunun Kocaeli geçişinde bağlantı yolu çalışması başlatıldı
14:08
Düzce'de sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı
13:34
Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: 40'tan fazla ölü
13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı: Siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmaması gerekiyor
13:41
Sağlık Bakanı Koca: Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
FOTO FOKUS
Zonguldak'ta heyelan anı kamerada
Zonguldak'ta heyelan anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ