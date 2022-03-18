Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 15:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Rusya'nın itirazını reddetti
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA'nın Rusya Milli Futbol Takımı için verdiği 'Dünya Kupası eleme maçlarına katılamaz' kararını onayladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından FIFA ve UEFA, Rusya milli takımı ve Rus Kulüplerini uluslararası organizasyonlardan men etmişti.
Bunun üzerine Rusya, FIFA'nın aldığı 'Rusya Milli Futbol Takımı Dünya Kupası elemelerinde mücadele edemez' kararının bozulması için CAS'a başvurmuştu.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Rusya'nın itirazını reddetti. Böylece Rusya'nın Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edemeyeceği kesinleşti.
Etiketler: Dünya Kupası FIFA Rusya
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