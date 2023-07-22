Ukraynalı savaş mağduru milli sporcu Türkiye'de yeni umutlara yelken açıyor

Ukrayna'nın Odessa şehrinde yaşayan ve saldırıların ardından ailesiyle Türkiye göç etmek zorunda kalan 15 yaşındaki Dmytro Svishchov, yelken sporuna devam edebilmek için arayışa girdi. Ailesi aracılığıyla İstanbul Yelken Kulübü ile iletişime geçen genç, kulüpte antrenmanlara başladı. Yaklaşık 4 yıl önce spora başlayan Svishchov, yelken sporunda başarıyı yakalayabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

"Herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor"

Kamp için Tekirdağ'a gelen Svishchov, Türkiye'de yelken yapmaya devam edebildiği için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Svishchov, yelkene 11 yaşında başladığını ifade etti.

"Türkiye'de her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar her şey güzel gitti. Buraya ilk geldiğimde optimist sınıfında başlamıştım. Şimdi ise laser sınıfında çalışmalarıma devam ediyorum. Yelkene başladıktan sonra herkes beni çok iyi karşıladı. Bana yardımcı olmaya çalışıyorlar."

"Kendimi geliştirmek istiyorum"

Svishchov, yelken yapmayı çok sevdiğini aktararak, ileride katılacağı şampiyonalarda ülkesi için derece kazanmak için mücadele edeceğini dile getirdi.

Svishchov, ülkesinde milli sporcu olarak yelken yarışlarına katıldığını belirtti.

"Kendimi yelkende daha çok geliştirmek istiyorum. Bunun için sıkı şekilde çalışıyorum ve yarışları en iyi şekilde tamamlamak istiyorum."

Milli takım antrenörü Berk Uzel de sporcunun ülkesinde başarılı bir yelkenci olduğunu dile getirdi.

Uzel, sporcunun, yelkende gelecekte güzel başarılara imza atabileceğini dile getirdi.

"Dmytro Svishchov ülkesinde de milli sporcu olarak yelken yapıyordu. Ülkemizi geldiğinde de yelkene devam etti. Buraya kampa gelerek çalışmalarını sürdürüyor. Sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor."