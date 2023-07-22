Dünya Yüzme Şampiyonası Japonya'da başlayacak

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 23-30 Temmuz tarihlerinde Kyüshü bölgesi Fukuoka kentinde düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'nda kulaç atacak milli takım kafilesi, bu ülkeye gitti.

Organizasyonda Türkiye adına madalya mücadelesi verecek sporcular şöyle:

Merve Tuncel, Deniz Ertan, Ela Naz Özdemir, Ecem Dönmez, Baturalp Ünlü, Hüseyin Emre Sakçı, Berke Saka ve Berkay Ömer Öğretir.