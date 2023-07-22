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Spor
AA 22.07.2023 11:19

Dünya Yüzme Şampiyonası Japonya'da başlayacak

Japonya'da 23 Temmuz Pazar günü başlayacak Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 8 milli sporcu madalya için yarışacak.

Dünya Yüzme Şampiyonası Japonya'da başlayacak

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 23-30 Temmuz tarihlerinde Kyüshü bölgesi Fukuoka kentinde düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'nda kulaç atacak milli takım kafilesi, bu ülkeye gitti.

Organizasyonda Türkiye adına madalya mücadelesi verecek sporcular şöyle:

Merve Tuncel, Deniz Ertan, Ela Naz Özdemir, Ecem Dönmez, Baturalp Ünlü, Hüseyin Emre Sakçı, Berke Saka ve Berkay Ömer Öğretir.


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