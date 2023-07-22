Dünya Yüzme Şampiyonası Japonya'da başlayacak

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 23-30 Temmuz tarihlerinde Kyüshü bölgesi Fukuoka kentinde düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'nda kulaç atacak milli takım kafilesi, bu ülkeye gitti.
Organizasyonda Türkiye adına madalya mücadelesi verecek sporcular şöyle:
Merve Tuncel, Deniz Ertan, Ela Naz Özdemir, Ecem Dönmez, Baturalp Ünlü, Hüseyin Emre Sakçı, Berke Saka ve Berkay Ömer Öğretir.
23-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında Japonya’nın Fukuoka kentinde düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takım kafilemiz Japonya’ya ulaştı. Kamp sürecini tamamlayan sporcularımıza ve teknik ekibimize şampiyonada başarılar dileriz. pic.twitter.com/FYOrsMqVbc— Yüzme Federasyonu (@TYFgovtr) July 22, 2023