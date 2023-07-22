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Spor
AA 22.07.2023 11:12

MKE Ankaragücü Diack transferi için Nantes ile anlaştı

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Senegalli futbolcu Lamine Diack'ın önce kiralık sonra da zorunlu satın alma opsiyonuyla satışı konusunda Fransa'nın Nantes Kulübüyle toplam 2 milyon 400 bin euroya anlaştıklarını söyledi.

MKE Ankaragücü Diack transferi için Nantes ile anlaştı

Hüseyin Aytekin, kulübün transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Aytekin, geçen sezon kadroya kattıkları Diack'ın 1 yıl sonra satışını çok daha yüksek bir bedelle gerçekleştireceklerini anlattı.

"Diack, geçen sezon düşük maliyetle gerçekleştirdiğimiz bir yatırım transferiydi. Tüm hakları kulübümüze ait bir futbolcu. Diack için Nantes ile 400 bin avro kiralama, sezon sonu da 2 milyon avro zorunlu satın alma bedeli karşılığında anlaştık. Futbolcunun sonraki satışından yüzde 20 pay alma konusunda prensip anlaşması yaptık. Futbolcumuza da Nantes ile görüşmesi için izin verdik. Bu transferin kısa sürede resmileşeceğini düşünüyorum. Ligue 1 ürettiği yıldız adaylarıyla ve oyuncu havuzuyla bir yetenek merkezi. Özellikle Fransa, Diack'ın değerini kısa sürede bulacağı bir lig. Bu nedenle sonraki satıştan alınacak pay kulübümüz açısından oldukça önemli."

"Camiamıza stressiz, keyifli bir sezon yaşatacağız"

Hüseyin Aytekin, dış transferde de görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, camianın beklentisinin farkında olduklarını vurguladı.

"Camiamıza stressiz, keyifli bir sezon yaşatacağız. Kaleci ve kanat oyuncuları için görüşmeler devam ediyor. Bu mevkiler için tercihimiz yabancı oyuncular olacak. Oyuncu tercihinde performans kriterleri ve mali unsurlar dışında Ankaragücü'nde oynama isteğini de önemsiyoruz. İmza atılmadan hiçbir transfer tamamlandı diyemeyiz. Fakat önemli aşama kaydedilen oyuncalar var. Kısa süre içerisinde önce kaleci transferimizi ve sonrasında kanat oyuncularımızı takımımızla buluşturacağız."

"Transferde hata yapmak istemiyoruz"

Hüseyin Aytekin, şu ana kadar takıma önemli isimler de kattıklarının altın çizdi.

"Transferde hata yapmak istemediğimiz için çok dikkatli davranıyoruz. Takımımızın omurgasını hocamız Tolunay Kafkas'ın istediği oyuncularla koruduk. Süper Lig'in değerli oyuncuları Hayrullah Bilazer, Efkan Bekiroğlu, Mert Çetin ve Bajic takımımıza katıldı. Milli oyuncu Tolga Ciğerci'yi de yeniden kadromuz kattık."

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