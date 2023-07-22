2023 Futgolf Türkiye Şampiyonası'nın 3. ayağı İstanbul'da sürüyor

Ataşehir Golf Kulübünün ev sahipliği yaptığı organizasyona 108 sporcu katılıyor. Kadınlar, erkekler ve küçükler olmak üzere 3 kategoride düzenlenen şampiyona, 23 Temmuz Pazar günü tamamlanacak.

Türkiye Futgolf Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Demir'in yaptığı açıklamada, "Türkiye Futgolf Derneği olarak 2018'in aralık ayından kurulduk. İlk kurulduğumuzda yaklaşık 5-10 kişiyle oynuyorduk. Golf sahalarına girmemiz biraz zor oldu. Ataşehir Golf Kulübü bize izin verdikten sonra büyümeye başladık. Şu an derneğe kayıtlı yaklaşık 300 sporcumuzla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, her sene 9-10 turnuva düzenlediklerini aktardı..

"Bu turnuvaya 108 oyuncu katılıyor. Oyuncular arasında eski milli sporcu Olcay Şahan'ın da arasında yer aldığı birçok tanınmış isim var. Haziran ayında ABD'de Futgolf Dünya Kupası düzenlendi. 36 takım arasından 16. olduk. Aslında katılmak bile başarıydı. Bireysel anlamda ilk 20'ye giren oyuncularımız vardı. Futgolf, Türkiye'de gelişerek devam ediyor. Futbolla golfün karışımı bir spor. Futbolu ve doğayla iç içe olmayı sevenlerin tercih edebileceği bir spor. Türkiye'de gelişerek devam edeceğine inanıyorum. Dernek olarak bu konuda çalışmalarımız var. Futgolfün Türkiye'de daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Medya desteği de arttı. Türkiye Futgolf olarak ses getirmeye devam ediyoruz."

Futgolf hibrit bir spor

Futbol ve golfün karışımı olan futgolf, golf sahasında ve golf kurallarına göre oynanıyor. Golf topu yerine futbol topu kullanılıyor. Oyunda mümkün olduğu kadar az vuruşla topun, futgolf deliğine isabet ettirilmesi hedefleniyor.