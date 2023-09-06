Az Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 06.09.2023 11:30

UEFA'dan kadın hakemlere görev

FIFA kokartlı kadın hakemler Cansu Tiryaki, Melis Özçiğdem ve Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. tur maçlarında görev yapacak.

UEFA'dan kadın hakemlere görev

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Cansu Tiryaki, 6-9 Eylül tarihlerinde Avusturya'da oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. tur 9. grup müsabakalarında düdük çalacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün de görev yapacak.

Melis Özçiğdem ise 6-9 Eylül tarihlerinde Almanya’da oynanacak Şampiyonlar Ligi 1. tur 2. grup müsabakalarında görev alacak. Karşılaşmalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Mürvet Yavuztürk ise görev alacak.

Gamze Durmuş Pakkan da 6-9 Eylül tarihlerinde Norveç'te oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 1. tur 4. grup maçlarında görev yapacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Sedef Aktan da görev yapacak.

ETİKETLER
UEFA
Sıradaki Haber
Breanna Stewart WNBA'in tek sezonluk sayı rekorunu kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:59
Bulgaristan'daki sellerde 2 kişi hayatını kaybetti
13:03
Selde evlerinin üzerine otomobil düştü
12:35
2023 kayıtlardaki en sıcak yaz oldu
12:21
Yunanistan'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
12:21
CANiK ile milli kulelerin ihracat yolculuğu başlıyor
12:28
Üç bakanlıktan 'kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi' için iş birliği
Ağrı Dağı dünyanın farklı ülkelerinden dağcıları ağırlıyor
Ağrı Dağı dünyanın farklı ülkelerinden dağcıları ağırlıyor
FOTO FOKUS
Kırklareli'nde Mehmetçik'ten arama-kurtarma çalışmalarına destek
Kırklareli'nde Mehmetçik'ten arama-kurtarma çalışmalarına destek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ