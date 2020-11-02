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UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev
[Fotoğraf: AA]
UEFA, FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki'yi Kazakistan'ın Okzhetpes Women ile Gürcistan'ın WFC Lanchkhuti takımları arasında oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçında görevlendirdi.
UEFA, FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçında görev alacak.
Karşılaşma, Kazakistan'ın Okzhetpes Women ile Gürcistan'ın WFC Lanchkhuti takımları arasında gerçekleşecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kazakistan'daki Kazhimukan Munaytpasov Stadyumu'nda TSİ 12.00'de başlayacak müsabakada, Tiryaki'nin yardımcılıklarını Sedef Aktan ve Mürvet Yavuztürk yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.
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