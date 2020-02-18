UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı yaşanacak.

FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık da, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabakada düdük çalacak.

Saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Zorlu 90 dakikada VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Halis Özkahya görev yapacak.