UEFA'dan yapılan açıklamada, 2018-2020 tarihlerinde Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki turnuvalarına futbolcu gönderen 55 üye ülkenin 676 kulübüne ödeme yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin play-off'ları tamamlandığında verilmesi gereken ücretlerin de şimdiden verileceği aktarıldı.

UEFA'nın yapacağı 70,4 milyon euroluk ödemenin 50 milyon eurosunu play-off'lara katılmayan 39 ülkeye oyuncu gönderen takımlara, 17,7 milyon eurosunu play-off'lara katılan 16 ülkeye oyuncu gönderen kulüplere, 2,7 milyon eurosunu ise sonbaharda oynanacak play-off'lara oyuncu gönderecek takımlara yapılacağı belirtildi.

UEFA'nın kulüplere 200 milyon euro ayırdığı, kalan yaklaşık 130 milyon euroluk bölümün de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılan milli takımlara futbolcu gönderen takımlara yapılacağı bildirildi.