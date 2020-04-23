Haber Giriş: Kaynak: AA
Futbolda kritik toplantı yarın
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüplerinin başkanları yarın toplanacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek toplantının saat 14.00'te başlayacağı duyuruldu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 16:29
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