Haber Giriş: Kaynak: AA
UEFA Süper Kupa sınırlı seyirciyle oynanacak
UEFA, 2020 Süper Kupa'nın sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa, koronavirüs tedbirleri sonrası seyirci alınacak ilk UEFA organizasyonu olacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre icra kurulu, 24 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak maça, deneme amacıyla tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftar alınmasını kararlaştırdı.
Açıklamada ayrıca diğer tüm karşılaşmaların, ikinci bir karara kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceği de belirtildi.
Etiketler: Süper kupa seyirciSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 16:01
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