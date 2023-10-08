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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
08.10.2023 22:15
, 08.10.2023 22:17
SON GÜNCELLEME
08.10.2023 22:17
UEFA İsrail'deki maçları 17 Ekim'e kadar erteledi
UEFA, İsrail'deki güvenlik durumu nedeniyle 17 Ekim'e kadar ülkede yapılması planlanan maçları erteledi.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
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