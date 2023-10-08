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Spor
AA 08.10.2023 22:15

UEFA İsrail'deki maçları 17 Ekim'e kadar erteledi

UEFA, İsrail'deki güvenlik durumu nedeniyle 17 Ekim'e kadar ülkede yapılması planlanan maçları erteledi.

UEFA İsrail'deki maçları 17 Ekim'e kadar erteledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

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