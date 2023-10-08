Fenerbahçe seriyi sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek, 8'de 8 yaptı.

Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 16 resmi maçı da kazandı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisini sürdüdü

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Dzeko, 45. dakikada da penatıdan Tadic attı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 24'e yükseltti.Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

Dzeko gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, ligde 6. golünü attı.

Bosna Hersekli golcü oyuncu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde ligde 5, Avrupa'da ise 2 gol bulmuştu.

Maçın 6. dakikasında takımının ilk golünü atan 37 yaşındaki oyuncu, ligde 6, toplamda ise 8 gole ulaştı.

İsmail Kartal sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu.

Maçın son bölümünde Kartal lehine bağıran sarı-lacivertliler, "Oley oley İsmail Kartal, Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" tezahüratı yaptı.