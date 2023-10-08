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Spor
AA 08.10.2023 17:34

A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Werder Bremen ile Hoffenheim'ın karşılaştığı müsabakadan omuz çıkığı sebebiyle ayrılan milli futbolcu Ozan Kabak'a bugün Almanya'da çeşitli testler uygulandı.

Yapılan testler sonucunda Ozan Kabak'ın yaşadığı sakatlığın tedavisinin A Milli Takım kampı süresince tamamlanamayacağı anlaşıldığından milli futbolcunun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Ozan Kabak'ın yerine Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.

İtalya'nın Bologna kentinde doğan 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın bu akşam İstanbul'da başlayacak kampına katılacak.

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