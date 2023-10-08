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Spor
TRT Haber 08.10.2023 16:51

Down sendromlu milli judocu Ahmet Ünal'ın hedefi olimpiyatlarda altın madalya

Down sendromlu Ahmet Ünal 3 yıl önce antrenörü Ahmet Koçyiğit ile tanıştı. Cesareti, mücadele ruhu ve antrenörünün özel ilgisiyle judoda önce Türkiye sonra da Avrupa şampiyonu oldu. Ahmet Ünal'ın yeni hedefi ise Mart 2024'te düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. İşte hayallerine giden yolda engel tanımayan şampiyonun hikayesi...

Oğulcan Atılkan
Oğulcan Atılkan

18 yaşında judo sporuyla tanıştı.

Down sendromunun hastalık değil kromozomda bir fazlalık olduğunu bir kez daha gösterdi.

Milli judocu Ahmet Ünal, hayallerine giden yolda engel tanımadı, Avrupa şampiyonu oldu.

"Ahmet'in cesaretine ve mücadele ruhuna inandım"

Milli judocunun hayallerine giden yolun kapısını 3 yıl önce antrenörü Ahmet Koçyiğit araladı.

Ahmet'in cesaretine ve mücadele ruhuna inanan Ahmet Koçyiğit, "Ahmet'ten önce yaklaşık 25 çocukla görüştüm ama hepsinde bir tedirginlik, farklı duygular vardı. Ama Ahmet'e sorduğum anda 'yaparım' dedi. Zaten yaparım dedikten sonra gerisi bize kaldı" dedi.

Antrenörü Ahmet'e özel ilgi gösterdi

Milli judocu, salgın döneminde 2 yıl antrenmanlara gelemedi. Antrenörü Ahmet Koçyiğit, kondisyonunu kaybetmemesi için onunla özel olarak ilgilendi.

Koçyiğit, Ahmet'e bisiklet aldığını ve o süreçte parkta yapabileceği hareketleri göstererek spordan kopmamasını sağladığını söyledi.

Hedefi 2024 olimpiyatlarında altın madalya

Judo sporunda tekniklerin isimleri Japonca ve telaffuzu oldukça zor. Hocası, Ahmet'in bu konuda zorlanmaması için her bir teknik için özel numaralar belirledi. Ahmet müsabakalarda teknikleri doğru uyguladı ve önce Türkiye sonra Avrupa şampiyonu oldu. Şimdi ise hedefi Mart 2024'te düzenlenecek olimpiyatlarda birincilik kürsüsüne çıkmak.

Kamera: Mesut Akın

Kurgu: Ali Kutlu


 

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Down sendromlu milli judocu Ahmet Ünal'ın hedefi olimpiyatlarda altın madalya
Down sendromlu milli judocu Ahmet Ünal'ın hedefi olimpiyatlarda altın madalya
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