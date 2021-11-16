Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, Birliğin Futbol Şefi Zvonimir Boban ile birlikte Hırvatistan'ı ziyaret etti.

"Egosu yüksek insanların futbol tarihi yazması için başka yollar da var"

Ceferin, Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir yapılması önerisine ilişkin net tavrından taviz vermedi.

"Futbol hakkında en ufak bilgisi olan herkes bu çılgın fikre karşı. Bu fikir Avrupa elemelerine, kadın futboluna zarar verir. Her iki yılda bir Dünya şampiyonasının anlamı yok. Egosu yüksek insanların futbol tarihi yazması için başka yollar da var."

Avrupa Süper Ligi yorumu: Evet Süper Lig öldü

Ceferin, Avrupa Süper Ligi girişimi nedeni ile UEFA'da yaşanan dalgalanmayı ile ilgili konuştu.

"O birkaç gün gerçekten stresli geçti. Evet Süper Lig öldü. Pürüz çıkaran üç kulüp var. Hep söylüyoruz kendi şampiyonanızı, kendi UEFA'nızı kurun diye. Ama yapmıyorlar. Hem Şampiyonlar Ligi'ne en önce onlar başvuruyor hem de kendi ligimiz var diyorlar. Komik bir durum ama o birkaç gün gerçekten stresli geçti."

UEFA Başkanı, Dünya Kupası'nda Avrupa'nın yeterince temsil edilememesi ile ilgili olarak da, Avrupa'daki güçlü rekabete dikkat çekti.