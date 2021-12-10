Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu belli oldu
[Fotoğraf: Reuters]
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftanın en iyi oyuncusu, İtalya'nın Napoli ekibinde forma giyen Eljif Elmas seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada Eljif Elmas'ın yanı sıra Real Sociedad'dan Mikel Oyarzabal, Dinamo Zagreb'den Mislav Orsic ve Spartak Moskova'dan Aleksandr Selikhov yer aldı.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen orta saha oyuncusu Eljif, Napoli'nin Leicester City'yi 3-2 yendiği maçta 2 gol attı ve oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın futbolcusu seçildi.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi İtalya
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