Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin birinci olduğu klasmanda Güney Kore 250 puan ikinci, Hollanda ise 172 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım şampiyon olmuş, Türkiye toplamda 7, üst üste ise 3. kez bu başarıyı tekrarlamıştı.