Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat değişikliği yapılan maçların programı şöyle:

1 Nisan Cumartesi:

20.30 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

2 Nisan Pazar:

20.30 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)

3 Nisan Pazartesi:

20.30 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)