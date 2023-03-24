Galatasaray'da şampiyonluk planları yapılıyor. Kalan 12 haftanın birini maç yapmadan geçirecek sarı kırmızılılar, ligin son haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasını ise hükmen galibiyetle kapatacak.

Toplamda 10 lig maçı yapacak Okan Buruk'un öğrencileri, İstanbul dışına ise iki kez çıkacak. Galatasaray sahasında Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor, Vavacars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, özellikle bu müsabakalarda taraftarıyla bütünleşerek puan kaybı yaşamak istemiyor.

Galatasaray, İstanbul'da iki deplasman maçına çıkacak.

32. haftada derbide Beşiktaş'a konuk olacak sarı kırmızılı ekip, 34. haftada ise İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'ın şehir dışına çıkarak oynayacağı iki maç var. Sarı-kırmızılıları, Corendon Alanyaspor ve MKE Ankaragücü deplasmanları bekliyor.

Geçtiğimiz hafta Arabam. com Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray'ın, 14 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Okan Buruk'un ekibi, bu süreçte fikstür avantajını kullanarak liderlik koltuğundaki yerini koruyarak şampiyonluğa ulaşmayı amaçlıyor.