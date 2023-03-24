Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)

20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

26 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

14.00 Menemen FK-Isparta 32 Spor (Menemen İlçe)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 İnegölspor-Somaspor (İnegöl İlçe)

14.00 Bayburt Özel İdare-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Bursaspor (Tarsus İlçe)

14.00 Ankaraspor-Hes İlaç Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Esenler Erokspor-Batman Petrolspor (Esenler Erokspor)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çorum FK (Diyarbakır)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 1461 Trabzon-Ankara Demirspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Fethiyespor-Kocaelispor (Fethiye İlçe)

14.00 Pazarspor-Kırşehir FK (Pazar)

14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Serik Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

14.00 AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Sarıyer (Uşak 1 Eylül)

14.00 Weecoins Kırklarelispor-Bucaspor 1928 (Kırklareli Atatürk)

14.00 Bitexen Vanspor-Teco Karacabey Belediyespor (Van Atatürk)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Etimesgut Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 Belediye Derincespor-52 Orduspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Hacettepe 1945-Amasyaspor (Çubuk İlçe)

26 Mart Pazar:

14.00 1922 Konyaspor-İDAŞ Çatalcaspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Yomraspor (Faruk Çelik)

14.00 Eskişehirspor-1954 Kelkit Belediyespor (Eskişehir Yeni)

14.00 Edirnespor-Karşıyaka (Edirne 25 Kasım)

14.00 Entegre Solar Elazığspor-Belediye Kütahyaspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu (Nevşehir Gazi)

14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-BC Group Ağrı 1970 (Şile)

2. Grup

Yarın:

14.00 Bayrampaşa-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

26 Mart Pazar:

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kınay Bulvarspor (Iğdır Şehir)

14.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Of İlçe)

14.00 Karaman FK-Ergene Velimeşespor (Kemal Kaynaş)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-23 Elazığ FK (Darıca)

3. Grup

Yarın:

14.00 Akhisarspor-Siirt İl Özel İdare (Spor Toto Akhisar)

26 Mart Pazar:

14.00 Muş 1984 Muşspor-Efeler 09 FK (Muş Şehir)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Dağılgan)

14.00 Artvin Hopaspor-Niğde Anadolu FK (Hopa İlçe)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Bergama Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Kepez Belediyespor-Güneş Holding Çankaya FK (Kepez Hasan Doğan)