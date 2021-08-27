Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 25 oldu
[Fotoğraf: AA]
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya sevincini judoda Recep Çiftçi ve halterde Besra Duman'la yaşayan Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı da 25'e yükseldi.
Tokyo 2020'de erkekler judo 60 kiloda Recep Çifçi ile kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya elde etti.
Oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la kazanan Türkiye'nin şu ana dek 6 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalyası bulunuyor.
Türkiye'nin oyunlar tarihinde madalya sayısı şöyle:
Etiketler: Halter
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