Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyondaDiyar Ergüven 5.56.43 koşarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Engel yüksekliği geçen yıl değişen branşta eski rekor 5.58.28 ile milli atlet Burak Ağca'ya aitti.