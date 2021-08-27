Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Diyar Ergüven'den Türkiye rekoru
[Fotoğraf: Türkiye Atletizm Federasyonu]
Mersin'de düzenlenen 18 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finali ve Olimpik Deneme Yarışması'nda mili atlet Diyar Ergüven, 2 bin metre su engellide Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyondaDiyar Ergüven 5.56.43 koşarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Engel yüksekliği geçen yıl değişen branşta eski rekor 5.58.28 ile milli atlet Burak Ağca'ya aitti.
Etiketler: Atletizm
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