Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 08:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 197'ye yükseldi
2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 197'ye yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Koronavirüse yakalananlar arasında bir turnuva yetkilisi, bir basın mensubu, 9 sözleşmeli çalışan bulunuyor. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında COVID-19'a yakalananların sayısı 197'ye yükseldi.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.
Etiketler: Koronavirüs
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