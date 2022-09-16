UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişimiz sürüyor. Avrupa'daki temsilcilerimizin haftayı 3 galibiyet 1 beraberlikle kapatması yüzleri güldürdü.

Takımlarımızın aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye, ülke puanı kategorisinde bir basamak yükselerek 19. sıraya yerleşti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor Kızılyıldız'ı 2-1 yenerek Türk futbolunun uluslararası alandaki yükselişine önemli katkı yaptı.

Avrupa'daki en dikkat çekici sonuca Başakşehir imza attı. Turuncu lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0 yendi. Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Sivasspor da deplasmanda Rumen ekibi Cluj'u 1-0'la geçti.

Avrupa Kupaları'nda bu hafta galip gelemeyen tek takımımız Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu Rennes deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü..

Bu sonuçların ardından Türkiye UEFA ülke sıralamasında Yunanistan'ı geçerek 25 bin 100 puanla 19. basamağa yükseldi. Sıralamada önümüzde yer alan iki ülkeden 18. Hırvatistan'ın 25 bin 150, 17. Danimarka'nın ise 25 bin 225 puanı bulunuyor.

Türkiye Avrupa Kupası'nda gruplardaki ilk maçlar sonunda 23 bin 700 puanla 20. sıradaydı. UEFA ülke puanı sıralamasının ilk beş basamağında İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa yer alıyor.