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Spor
AA 11.08.2023 10:11

Türkiye UEFA sıralamasında 10. sıraya yükseldi

Temsilcilerimiz Avrupa'dan avantajla döndü, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında Avusturya'yı geride bırakarak 10'uncu sıraya yükseldi.

Türkiye UEFA sıralamasında 10. sıraya yükseldi
[Fotograf: AA]

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu hafta oynadığı maçları kazandı.

Haftaya 12'nci sırada giren Türkiye, Galatasaray'ın galibiyeti sonrasında 11'inci sıraya yükselirken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un aldığı galibiyetlerle Avusturya'yı da geride bırakarak 10'uncu sıraya yükseldi. Türkiye'nin puanı 29.350 oldu.

Temsilcilerimiz avantajlı döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki temsilcimiz Galatasaral ilk maçta Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçında Slovenya ekibi Maribor'u evinde 3-1 yendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki temcilcimiz Beşiktaş, deplasmandaki ilk maçta Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 3-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Adana Demirspor ise Osijek'i 5-1 yendi.

Avrupa'da mücadele eden 4 takım da ilk maçlarından galip ayrılarak turun kapısını araladı. 

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